دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي إسي ميلان الإيطالي على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "سان سيرو"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم النادي الباريسي أولا عن طريق لاعبه شكرينيار، قبل أن يحرز رفائيل لياو هدف التعديل لـ"الروسونيري"، ثم سجل أوليفيه جيرو الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

ونجح إسي ميلان في رد الدين لمنافسه باريس سان جيرمان، إذ كانت مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز النادي الفرنسي بثلاثية نظيفة.

وكرر بوروسيا دورتموند الألماني فوزه على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدفين نظيفين، فيما تذوق برشلونة طعم الهزيمة من أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف وحيد.

وتغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على يونغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة، ليبلغ لاعبو بيب غوارديولا الدور الثاني من المسابقة الأوروبية.

وتفوق نادي لايبزيغ الألماني على النجم الأحمر الصربي بهدفين لواحد، و بورتو البرتغالي على رويال أنتويرب البلجيكي بثنائية.

بينما أمطر أتلتيكو مدريد الإسباني شباك سلتيك الاسكتلندي بسداسية، وانتصر لاتسيو الإيطالي على فاينورد الهولندي بهدف دون رد.