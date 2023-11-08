دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت جماهير نادي إسي ميلان الإيطالي عن غضبها من حارس الفريق السابق، جيانلويجي دوناروما، في أعقاب مواجهة "الروسونيري" ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وأظهرت عدسة الكاميرا قيام مشجعي نادي إسي ميلان بإلقاء أوراق نقدية مزيفة بجوار دوناروما وترديد هُتافات ضدّه، في إشارة منهم إلى أن الحارس البالغ من العمر 24 عاماً قد "فضّل المال" على حساب بقائه مع الفريق.

وكان جيانلويجي دوناروما، الذي نشأ في صفوف "الروسونيري"، قد رحل عن الفريق في صيف عام 2021، بعد عدم تجديد العقد بين الطرفين، قبل أن ينضم للنادي الباريسي.

وشارك دوناروما في أول مواجهة بين الفريقين على أرض ملعب "سان سيرو" منذ رحيله، والتي انتهت بفوز نادي إسي ميلان بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في المسابقة الأوروبية.