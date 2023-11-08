دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار محمد علي كامارا، لاعب نادي يونغ بويز السويسري، جدلاً، بعد أن قام بطلب قميص إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في أعقاب مواجهة الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة قيام محمد علي كامارا بطلب قميص المهاجم النرويجي عند خروجهما من أرض الملعب وبعد نهاية الشوط الأول، قبل أن يستجيب له هالاند.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتأخر رفاق محمد علي كامارا بهدفين دون رد، أحدهما من تسجيل إيرلينغ هالاند.

وأبدى رافائيل ويكي، المدير الفني لنادي يونغ بويز، استغرابه من طلب لاعبه، إذ قال عقب نهاية المباراة بفوز نادي مانشستر سيتي بثلاثية: "لم أرَ ما فعله لاعبي، هذا خبر جديد بالنسبة لي، أنا مندهش قليلاً بشأن ذلك الآن، من ناحية أخرى، لا أعتقد أن الأمر له علاقة بالمباراة، لكن سأتحدث معه، ربما سأله إيرلينغ (هالاند)"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع رافائيل ويكي، قائلاً: "في نهاية المطاف، لا أعتقد أن هذا له علاقة بالأداء، لكني سأتحدث مع اللاعب".

من جانبه، قال بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، إن الأمر لم يكن "موضوعاً كبيراً" بالنسبة له.