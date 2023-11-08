السعودية.. نادي اتحاد جدة يحسم مصير مدربه نونو سانتو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، ليلة الأربعاء، إنهاء تعاقده مع المدير الفني نونو سانتو، في أعقاب خسارة الفريق من نادي القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، وعقب سوء نتائج "النمور" في الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وأصدر نادي اتحاد جدة بيانا رسميا، حمل الإعلان عن رحيل المدرب البرتغالي البالغ من العمر 49 عاما، وذلك بناء على "عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق".

وكلف فريق "النمور" المدرب حسن خليفة بقيادة النادي، إلى حين تشكيل جهاز فني جديد.

ووجّه نادي اتحاد جدة الشكر لسانتو وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

وتولى نونو سانتو تدريب فريق "النمور" في يوليو/ تموز 2022، وقاده لتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي 2023/2022.