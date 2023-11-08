دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر نادي اتحاد جدة السعودي إنهاء تعاقده مع المدير الفني نونو سانتو، بعد سوء نتائج الفريق خلال المرحلة الأخيرة، في مسابقتي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين.

وجاء قرار إقالة المدرب البرتغالي قبل قرابة شهر من مشاركة فريق "النمور" في مسابقة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

واختلفت الآراء حول قرار الاستغناء عن خدمات المدرب البالغ من العمر 49 عامًا، الذي قاد النادي للظفر بلقب دوري "روشن" وكأس السوبر في الموسم الماضي 2023/2022.

ويرى البعض بأن رحيله بمثابة الخطوة الأولى لتصحيح مسار الفريق، فيما يعتقد البعض الآخر أن ذلك سينعكس سلبًا على الاستقرار من حيث الناحية الفنية قبل وقت قليل من انطلاق مونديال الأندية، فما رأيك؟