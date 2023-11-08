تفاعل مع "هاتريك" تاليسكا في دوري أبطال آسيا.. هكذا جاءت التعليقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، ثلاثة أهداف، خلال مواجهة "العالمي" ونظيره الدحيل القطري، على أرض ملعب الأخير، مساء الثلاثاء، وضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ونجح اللاعب البرازيلي في تسجيل "هاتريك" عند الدقائق 27 و37 و65 من زمن المباراة، ليقود نادي النصر إلى تحقيق الفوز على منافسه الدحيل بنتيجة 2/3، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وساهمت ثلاثية تاليسكا، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة، في بلوغ "العالمي" للدور الثاني من المسابقة الآسيوية.

ووصل تاليسكا للهدف رقم 6 في دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023، في صدارة ترتيب الهدّافين.

وأشاد مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بأداء اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 29 عاماً، إليكم أبرز التغريدات: