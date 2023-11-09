دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أمام منافسه كوبنهاغن الدنماركي، بأربعة أهداف لثلاثة، في مواجهة "مثيرة" أقيمت على أرض ملعب الأخير، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز محمد اليونسي ودييغو جونسالفيس ولوكاس ليراجير وروني باردغي أهداف النادي الدنماركي، فيما جاءت أهداف فريق "الشياطين الحمر" عن طريق راسموس هويلوند (ثنائية) وبرونو فيرنانديز.

بهذه النتيجة، وقع نادي مانشستر يونايتد في المركز الأخير على سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما بَاتَ رصيد منافسه 4 نقاط في المركز الثاني.

في ذات الجولة، بلغ نادي ريال مدريد الإسباني الدور الثاني بفوزه على نظيره سبورتينغ براغا البرتغالي بثلاثية نظيفة، ونادي بايرن ميونخ الألماني بتغلبه على غلطة سراي التركي بهدفين لواحد.

وانتصر نادي أرسنال الإنجليزي على نادي إشبيلية الإسباني بهدفين دون رد، ونادي ريال سوسيداد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لواحد.

فيما تفوّق نادي إنتر ميلان الإيطالي على نادي ريد بل سالزبورغ النمساوي بهدف وحيد، وبذات النتيجة نادي آيندهوفن الهولندي على نادي لانس الفرنسي، بينما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة نادي نابولي الإيطالي ونادي يونيون برلين الألماني.