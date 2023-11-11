دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف أنطوني موديست، لاعب النادي الأهلي، في شباك نادي الجونة، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري المصري.

ونجح المهاجم الفرنسي في تسجيل هدفه عند الدقيقة 36 من زمن اللقاء، إذ تسلم الكرة ببراعة من تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء، ثمّ وضعها في شباك المنافس.

الهدف هو الأول لموديست في الدوري المصري هذا الموسم 2024/2023، منذ انضمامه للفريق في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

لم يحافظ الأهلي على تقدمه بهدف أنطوني موديست، إذ أحرز منافسه الجونة هدف التعديل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، ليتعادل الفريقان بنتيجة 1/1، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على هدف موديست: