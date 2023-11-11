دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب كريم بنزيما في تسجيل 4 أهداف، ليقود فريقه اتحاد جدة إلى التغلّب على نظيره أبها بنتيجة 2/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة، وضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في دوري "روشن" السعودي.

ونجح المهاجم الفرنسي في إحراز ثلاثة أهداف (هاتريك) عند الدقائق 38 و67 و69، كما صنع هدفاً بطريقة جميلة للغاية، إذ مرر الكرة بالكعب لزميله إيغور كورونادو، ليضعها الأخير في الشباك، عند الدقيقة 54.

ويعد هذا الهاتريك هو الأول للاعب البالغ من العمر 35 عاماً في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023، ليصل للهدف رقم 8 في المسابقة.

ونشر بنزيما عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صورة تظهر فرحة لاعبي فريق "النمور" بالفوز، وعلّق قائلاً: "الحمد لله"، في حين أشاد بمستواه عدد من المغرّدين.

إليكم أبرز التغريدات: