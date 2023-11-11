هل كريم بنزيما سعيد بتغيير مدرب نادي اتحاد جدة؟ المهاجم الفرنسي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، على مزاعم صحفية حول خلافه مع المدير الفني السابق للفريق، نونو سانتو، في أعقاب مباراة "النمور" مع القوة الجوية العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى حدوث خلاف بين المهاجم الفرنسي والمدرب البرتغالي، بعد خسارة نادي اتحاد جدة خارج دياره في البطولة الآسيوية، الاثنين الماضي.

وقال بنزيما لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC"، عقب فوز "النمور على نادي أبها في دوري "روشن": "إنه الانتصار، لعبنا بشكل جيد، بالتأكيد الجماهير سعيدة لأنها تدعم كل اللاعبين، ولا تنسى أن لدينا فريق قوي وجيد، ولاعبين جيدين، دعونا نعمل على ذلك".

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة قد أنهت تعاقدها مع نونو سانتو، قال كريم بنزيما عن مستوى الفريق بعد رحيل المدرب: "الجميع كان مختلف، الأمر لا يتعلق بالمدرب، موضوع المدرب انتهى، علينا النظر للأمام، ما حصل سابقاً انتهى، الآن لدينا التركيز وأقوياء وفريق واحد، بسبب ما قدمناه من أداء اليوم نستطيع تكراره".

وعن مزاعم خلافه مع المدير الفني البرتغالي، قال: "لا يهمني ما يقال عن خلاف مع المدرب، المشاكل تحصل كل يوم، المشكلة تبقى مشكلة، الأهم ما يحدث داخل الميدان".

وعند سؤاله إن كان سعيداً بتغيير المدرب، أجاب بنزيما: "الأمر ليس أني سعيد بتغيير المدرب أو إحضار مدرب جديد، أنا سعيد عندما أفوز وأرى الجماهير سعيدة".

وكان المهاجم الفرنسي قد سجل 3 أهداف وصنع واحداً خلال فوز "النمور" على نادي أبها بنتيجة 2/4، في الجولة الثالثة عشر من دوري "روشن" السعودي.