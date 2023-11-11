دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك المصري، صحة تقارير صحفية حول تفاوض الفريق مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليتولى المهام الفنية لـ"الفارس الأبيض".

وكان نادي الوحدة الإماراتي قد أنهى عقده مع موسيماني بالتراضي بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ليزعم البعض بتواصل نادي الزمالك مع المدرب البالغ من العمر 59 عاماً للإشراف على تدريب الفريق.

وقال أحمد سالم في حديث خاص لـCNN بالعربية: "لا يوجد مفاوضات مع موسيماني، المدرب القادم لم يتم الاستقرار عليه إلى الآن، كل ما يتم تداوله من تقارير عن أسماء مدربين مصريين وأجانب في الأوساط الإعلامية ليس له أساس من الصحة".

ويقود معتمد جمال تدريب "الفارس الأبيض" في الوقت الحالي بعد إقالة الكولومبي خوان أوسوريو، ونجح في الوصول معه لنهائي مسابقة كأس مصر، على حساب نادي بيراميدز.

وتابع أحمد سالم، قائلاً: "لا يوجد توقيت محدد للإعلان عن المدرب، الكابتن معتمد جمال يتولى المسؤولية وله كلّ الدعم، لدينا فترة توقف دولي طويلة، لا يوجد استعجال، المهم العمل وفق قواعد وأسس فنية سليمة".

ويبحث نادي الزمالك عن مدير فني جديد لتصحيح المسار في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، إذ يقع في المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط، بعد مرور 6 جولات.