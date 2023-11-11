دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراتي باكستان والأردن، في الجولتين الأولى والثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستقبل منتخب "الأخضر"، الذي يقع في المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية، منتخب باكستان على أرض ملعب نادي الفتح، في يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما يحل ضيفاً على منتخب الأردن على أرض استاد عمّان الدولي، في يوم 21 من الشهر ذاته.

وضمّت قائمة المدرب الإيطالي 28 لاعباً، إذ استدعى بعض من الأسماء الجديدة، في حين استبعد لاعبين آخرين، ومنهم محمد كنو وسلمان الفرج وفراس البريكان وغيرهم.

واللاعبون الذين تواجدوا في القائمة، هم: محمد العويس، راغد نجار، نواف العقيدي، حامد يوسف، وليد الأحمد، عون السلولي، ياسر الشهراني، علي البليهي، حسن كادش، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، معاذ فقيهي، سعود عبد الحميد.

إضافة إلى: فواز اليامي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، مختار علي، طلال حاجي، عباس الحسن، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، محمد مران، صالح الشهري، عبد الله رديف.