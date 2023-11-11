بطريقة "لدغة العقرب".. هدف "عالمي" في الدوري التركي يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل بول أونواتشو، مهاجم نادي طرابزون سبور، هدفين، ساهم من خلالهما في فوز فريقه على نظيره قونيا سبور بنتيجة 1/2، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري التركي.

وجاء الهدف الثاني لأونواتشو عند الدقيقة 85 من زمن المباراة، بطريقة يسميها المشجعون "لدغة العقرب"، إذ تلقى الكرة عبر عرضية من زميله داخل الصندوق، ثمّ سددها بكعبه من فوق رأسه من الخلف لتسكن شباك المنافس.

وخطف هدف المهاجم النيجيري أنظار المتابعين، وقد أشاد بعضهم به، ووصفه بـ "العالمي".

ووصل بول أونواتشو (29 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 7 في الدوري التركي هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 6 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

فيما وصل طرابزون سبور للنقطة 22 في المركز الثالث على سلم ترتيب أندية المسابقة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر، نادي غلطة سراي.