اشتباك بالأيدي بين جماهير الأهلي خلال مباراة في الدوري المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة النادي الأهلي ونظيره الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على أرض ملعب الأخير، مساء السبت، وضمن منافسات الدوري المصري، مشاجرة بين جماهير فريق "المارد الأحمر".

وأظهرت لقطات مصورة اشتباك بالأيدي بين جماهير النادي الأهلي الحاضرة في المدرجات، مما أثار هذا المشهد جدلاً في الأوساط الإعلامية.

ولم يعلّق فريق "المارد الأحمر" على مشاجرة جماهيره أو يفصح عن أسبابها، فيما تحدّث ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، لقناة "صدى البلد" عن الواقعة، قائلاً: "يوجد لجنة مسابقات، ومراقب للمباراة، في أي حالة تحتوي تجاوز من الجماهير يقوم المراقب بكتابتها، ثم تعرض على لجنة المسابقات وحينها يتم اتخاذ القرار حسب رؤيتهم".

وأضاف: "نحن في مرحلة حرجة، ولدى اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية حرص على زيادة أعداد الجماهير، وفي حرص من الأمن على دعم الأندية، كما حدث مع النادي الأهلي في البطولات الخارجية".

وتابع ثروت سويلم، قائلاً: "الجماهير هي المعيار لزيادة أعداد الجماهير...ماشاهدناه يجعل زيادة أعداد الجماهير أمراً صعباً في مباريات الدوري، هذه الحالات تعيدنا للوراء، كيف سنطلب زيادة في عدد الحضور ولا يوجد سيطرة على الجماهير".