مشادّة بين لاعب وزميله خلال مباراة في الدوري السعودي.. هذا ما حدث بينهما

رياضة
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مشادّة بين لاعب وزميله خلال مباراة في الدوري السعودي.. هذا ماحدث بينهما
صورة من مباراة الأخدود والحزمCredit: Saudi League/ Twitter

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشب خلاف بين حمد آل منصور، مدافع نادي الأخدود، وزميله، الحارس باولو فيتور، في أعقاب مواجهة الفريق لنظيره الحزم، على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهرت لقطات مصورة مشادّة بين حمد آل منصور وباولو فيتور عند الدقيقة 63 من زمن المباراة، إذ تبادلا الكلمات فيما بينهما وبدا أن المدافع قد قام بالبصق على حارس المرمى.

وأشهر حكم المباراة، ماثيو كونجير، البطاقة الحمراء بوجه حمد آل منصور (30 عاماً) على أثر هذه الواقعة.

وكان نادي الأخدود قد تغلّب على ضيفه الحزم بهدفين لواحد، في الجولة الثالثة عشر من دوري "روشن"، ليصل للنقطة العاشرة في المركز السادس عشر على سلم الترتيب.

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