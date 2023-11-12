الدوري الإنجليزي.. مشادة كلامية بين لاعب نيوكاسل يونايتد ومشجع فريقه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقعت مشادة كلامية بين كيران تريبير، لاعب نيوكاسل يونايتد، وأحد مشجعي فريقه، في أعقاب الخسارة من بورنموث بهدفين دون رد، على أرض ملعب الأخير، مساء السبت، وضمن منافسات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأظهرت لقطات مصورة حديث كيران تريبير مع أحد أنصار فريقه عقب صافرة النهاية، وظهر اللاعب وهو غاضب، قبل أن يخاطب المشجع، قائلاً: "أنت تقول إن اللاعبين لا يقدمون كلّ شيء، كم عدد الإصابات الّتي لدينا؟!".

ويعاني نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من غيابات أبرز لاعبيه بداعي الإصابة خلال الآونة الأخيرة.

وعلّق كيران تريبير على هذه الواقعة، إذ قال لشبكة "Sky Sports": "الجماهير عاطفية بالطبع، لقد قطعوا شوطاً طويلاً، وأنفقوا الكثير من المال ليأتوا ويشاهدونا، وقد أجريت محادثة مع أحدهم، قائلاً: إننا نقدم كل ما في وسعنا".

وأضاف: "بالطبع لا داعي للذعر، هذا ما كنت أقوله، ما زلنا في وضع جيد في الدوري، ودوري أبطال أوروبا، وما زلنا في الدور ربع النهائي في كأس الرابطة، فلا داعي للذعر".

وتابع بالقول: "حسناً، لقد تعرضنا للهزيمة، ونحن نعتذر عن هذه النتيجة، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن اللاعبين يقدمون كلّ ما في وسعهم، نحن نعطي المزيد في ظل هذه الظروف".