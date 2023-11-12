بعد هدفيه في شباك برينتفورد.. صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفين، قاد من خلالهما فريقه ليفربول إلى التغلّب على نظيره برينتفورد بنتيجة 0/3، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونجح النجم المصري (31 عامًا) في تسجيل ثنائية، في الدقيقتين 39 و62 من زمن المباراة، عبر تسديدة وكرة رأسية داخل منطقة جزاء المنافس.

بعد هدفيه في شباك برينتفورد، بَاتَ صلاح أول لاعب على مر التاريخ يسجّل في أول 6 مباريات لفريق "الريدز" على أرض ملعبه "أنفيلد" في مسابقة البريميرليغ، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وانضم صلاح إلى اللاعب السابق تييري هنري ونظيره ألان شيرر، باعتبارهم الأسماء الوحيدة الّتي تمكنت من المساهمة في زيارة الشباك خلال 15 مباراة متتالية على أرض فرقهم، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وصل صلاح للهدف رقم 200 مع الأندية الإنجليزية، ليفربول وتشيلسي، في مختلف المسابقات.