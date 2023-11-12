دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق حساب نادي النصر السعودي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) على إلغاء هدف للفريق بداعي التسلل، في أعقاب مواجهة "العالمي" والوحدة، على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري "روشن".

ولم يحتسب حكم المباراة، فيرناندو جيريرو، هدف نادي النصر في شباك مضيفه الوحدة، عند الدقيقة 62 بأقدام اللاعب تاليسكا، بسبب وجود حالة تسلل.

بعد إلغاء الهدف، غرّد حساب "العالمي": "العادة الأسبوعية: هدف النصر تمّ إلغاؤه"، في إشارة إلى تكرار حالات إلغاء أهداف النادي لأسباب تحكيمية، خلال المباريات الأخيرة.

كما شهدت المباراة إلغاء هدف ثاني لنادي النصر في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+، عن طريق اللاعب عبد الرحمن غريب، بداعي التسلل أيضاً.

وظهر كريستيانو رونالدو وهو يتحدّث مع الحكام عقب صافرة النهاية بفوز فريقه، "العالمي"، بثلاثة أهداف لواحد، إذ حرص النجم البرتغالي على مناقشتهم بشأن قراراتهم.