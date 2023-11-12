دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة تظهر المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، ومساعده يايا توريه، وهما يؤديان رقصة العرضة السعودية.

وبيّنت اللقطات المدرب الإيطالي ومعاونه الإيفواري وهما يؤديان رقصة العرضة على الأنغام الشعبية، خلال حفل استقبال بعثة منتخب "الأخضر" في مدينة الأحساء.

وحظي أفراد المنتخب السعودي بترحيب حار عند وصولهم لمدينة الأحساء التي ستحتضن مباراة الفريق أمام منتخب باكستان، على أرض ملعب نادي الفتح، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستقبل منتخب "الأخضر"، الذي يقع في المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية، منتخب باكستان، في يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما يحل ضيفاً على منتخب الأردن على أرض استاد عمّان الدولي، في يوم 21 من الشهر ذاته.