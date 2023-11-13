أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لعب المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم الأحد أول مباراة له منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس، ضد كوسوفو في مباراة تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وخلال النشيد الوطني الإسرائيلي قبل المباراة، بدا أن بعض المشجعين الحاضرين في كوسوفو أطلقوا صيحات الاستهجان، وفقًا لمقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخسرت إسرائيل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في ظروف مناخية ماطرة في ملعب "Pristina City" في بريستينا في كوسوفو.

وحاولت CNN التواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للحصول على تعليق.

ومن المقرر أن تلعب إسرائيل مباراتها المقبلة أمام سويسرا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني في ملعب "بانشو" في المجر.