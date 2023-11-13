دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، بيدرو رودريغز، لاعب نادي لاتسيو، عقب مباراة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب "أولمبيكو"، الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

كانت المباراة التي تُعرف بديربي "ديلا كابيتالي" قد انتهت بالتعادل السلبي، إلا أنها شهدت إشهار 8 بطاقات صفراء، إذ تعد واحدة من أكثر المباريات تنافسية في الدوريات الأوروبية.

اعتقد مورينيو، الذي سبق أن أشرف على تدريب بيدرو في نادي تشيلسي الإنجليزي، أن اللاعب تعمد السقوط بشكل مستمر، ساخرًا من الطريقة التي يرمي بها نفسه على أرض الملعب.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، بعد صافرة النهاية: "بيدرو لاعب رائع، لكنه يمكن أن يكون سباحًا أيضًا، لأن الطريقة التي يغوص بها في حوض السباحة رائعة".

ويبلغ المهاجم الإسباني بيدرو رودريغز من العمر 36 عامًا، ومازال يبحث عن هدفه الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم 2024/2023.