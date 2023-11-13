دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتشيلسي، لبيب غوراديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد أن أغفل مصافحته عقب نهاية مباراة الفريقين، في قمة منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، مساء الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة انفعال بوتشيتينو على الحكم أنتوني تايلور بعد المباراة، اعتراضاً على إطلاق صافرة النهاية خلال هجمة لفريق "البلوز"، ليغفل المدرب الأرجنتيني مصافحة نظيره الإسباني.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي بعد تعادل الفريقين بنتيجة 4/4: "أحتاج إلى الاعتذار للحكم أنتوني تايلور والمسؤولين"، مُضيفاً: "أشعر أنه كان بإمكان ستيرلينغ التقدم ليسجل الهدف الخامس، عندما انتهت المباراة في هذه اللحظة، التفت إلى أنتوني، وقلت: ما الذي يحدث، لماذا تتوقف في هذه اللحظة؟".

وتابع بالقول: "بعد ذلك التفت، وقلتُ أنا أستحق الحصول على إنذار لأنني تجاوزت الحد الأقصى، أريد الاعتذار لأن هذا النوع من السلوك ليس صورة جيدة بالنسبة لي ولكرة القدم".

وعن عدم مصافحته لغوارديولا، قال مدرب تشيلسي: "نعم، أريد أن أعتذر له، لأنني لم أره، كنتُ أركز على العمل، لذلك أريد أن أعتذر لبيب أيضاً".

من جانبه، قال بيب غوارديولا إنه "ليس لديه مشكلة" مع بوتشيتينو، موضّحاً: "لا بأس، كل شخص لديه مشاعر، وهذا ما حدث لي في بعض الأحيان".