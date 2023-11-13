أصاب الحضور بالذهول.. لاعب إنتر ميلان يسجل أحد أجمل الأهداف في الدوري الإيطالي

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
أصاب الحضور بالذهول.. لاعب إنتر ميلان يسجل أحد أجمل الأهداف في الدوري الإيطالي
Credit: Marco Luzzani/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ديماركو، لاعب نادي إنتر ميلان، هدفاً بطريقة جميلة للغاية، في شباك نادي فروسينوني، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب "سان سيرو"، الأحد، وضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وجاء هدف اللاعب ديماركو عند الدقيقة 43 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة بقوة من على خط الملعب ومن منطقة بعيدة عن مرمى المنافس، مستغلاً تقدم حارس نادي فروسينوني، ليحرز أحد أجمل الأهداف في المسابقة.

وأصاب هدف ديماركو الحضور بالذهول، إذ ظهرت علامات الدهشة على حارس نادي إنتر ميلان، يان سومر، بعد هزّ زميله للشباك بهذه الطريقة.

وفاز رفاق ديماركو (26 عاماً) على ضيفهم فروسينوني بهدفين دون رد، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي، مما جعلهم في صدارة سلم الترتيب برصيد 31 نقطة.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.