دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ديماركو، لاعب نادي إنتر ميلان، هدفاً بطريقة جميلة للغاية، في شباك نادي فروسينوني، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب "سان سيرو"، الأحد، وضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وجاء هدف اللاعب ديماركو عند الدقيقة 43 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة بقوة من على خط الملعب ومن منطقة بعيدة عن مرمى المنافس، مستغلاً تقدم حارس نادي فروسينوني، ليحرز أحد أجمل الأهداف في المسابقة.

وأصاب هدف ديماركو الحضور بالذهول، إذ ظهرت علامات الدهشة على حارس نادي إنتر ميلان، يان سومر، بعد هزّ زميله للشباك بهذه الطريقة.

وفاز رفاق ديماركو (26 عاماً) على ضيفهم فروسينوني بهدفين دون رد، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي، مما جعلهم في صدارة سلم الترتيب برصيد 31 نقطة.