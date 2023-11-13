هدف "مُذهل" لإيفان راكيتيتش في الدوري الإسباني يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل إيفان راكيتيتش، لاعب نادي إشبيلية، هدفاً جميلاً للغاية، في شباك نادي ريال بيتيس، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن مباريات الدوري الإسباني (لاليغا).

وجاء هدف متوسط الميدان الكرواتي عند الدقيقة 79 من زمن اللقاء، إذ وضع الكرة في الزاوية اليمنى لحارس مرمى المنافس، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأشاد مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بهدف اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا.

وساهم هدف راكيتيتش في تعادل النادي الأندلسي مع ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 1/1، في الجولة الثالثة عشر من مسابقة لاليغا.

ووصل إيفان راكيتيتش للمساهمة التهديفية رقم 3 في الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ أحرز هدفين وصنع واحدًا، فيما وصل نادي إشبيلية للنقطة 12 في المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.