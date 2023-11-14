تمنى فيها عودة نيمار للملاعب.. هكذا ردّ نادي الهلال والنجم البرازيلي على تغريدة مشجع

رياضة
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تمنى فيها عودة نيمار للملاعب.. هكذا ردّ نادي الهلال والنجم البرازيلي على تغريدة مشجع
Credit: Francois Nel/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ نادي الهلال السعودي ولاعبه نيمار دا سيلفا على تغريدة لأحد المشجعين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تمنى فيها عودة النجم البرازيلي للملاعب، بعد غيابه بداعي الإصابة.

ويخضع نيمار لبرنامج علاجي في الوقت الحالي، إذ أجرى عملاً جراحياً بعد أن تبيّن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر مُشجع صورة لاحتفالية نيمار دا سيلفا بقميص فريق "الأزرق الهلالي"، وعلّق قائلاً: "تذكرت هذه اللحظة، لقد اشتقت له كثيراً"، ليرد حساب النادي بالقول: "كلنا نفعل ذلك، لكنه سيعود أقوى لتكمل هذه القصة الرائعة".

فيما كتب النجم البرازيلي: "مشاعرك الصادقة غمرتني، أراكم قريباً لتكمل القصة مع نادي الهلال".

وكان نيمار قد انضم للنادي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولعب معه 5 مباريات فقط، سجّل خلالها هدفاً وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

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