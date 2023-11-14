"ظاهرة".. هاري كين يحقق أرقام قياسية مع بايرن ميونخ

(CNN) -- من الممكن القول إن المهاجم الإنجليزي هاري كين يستمتع بالحياة في ألمانيا. قام قائد منتخب إنجلترا بانتقال رفيع المستوى من نادي الطفولة، توتنهام هوتسبير، إلى نادي بايرن ميونخ، في أغسطس/ آب الماضي، ولم ينظر إلى الوراء.

وبعد تسجيله ثنائية أمام نادي هايدنهايم، السبت الماضي، رفع المهاجم الإنجليزي رصيده إلى 17 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، ولم يحرز أي لاعب هذا العدد من الأهداف خلال أول 11 مباراة في المسابقة، وكان هدّاف فريق "البافاري" السابق، روبرت ليفاندوفسكي، يحمل الرقم القياسي السابق، البالغ 16 هدفًا.

كما سجّل كين، هدّاف الدوري الألماني، 4 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما لم يخسر فريقه أي نقطة في دور المجموعات.

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، بعد ثنائية هاري كين خلال فوز الفريق على هايدنهايم بنتيجة 2/4: "إنه أمر مثير للإعجاب، إنه يلعب خارج المملكة المتحدة لأول مرة ثم يسجل بهذه الطريقة...إنه ظاهرة".

وكان كين من أبرز الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، إذ يعتبر بالفعل موهبة عالمية قبل انتقاله إلى ألمانيا، لكن لم يكن بإمكانه معرفة ما إذا كان بإمكانه تقديم هذا المستوى.

لقد أجاب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على هذا السؤال بشكل قاطع، إذ قام بتحقيق الأرقام القياسية.

يعد هاري كين أكثر من هدّاف في الدوري الألماني، إذ تركت براعته في تسجيل الأهداف انطباعًا جيدًا لدى زملائه الجدد.

"يمكنه أن يفعل أي شيء"

وقال توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، لوكالة "رويترز": "كين، أعتقد أنه قادر على فعل أي شيء"، مُضيفًا: "نحن بحاجة فقط لوضعه في منصبه، إذا تمكن من التسديد في أي مكان بالقرب من منطقة الجزاء أو داخلها، فمن المحتمل أن تدخل الكرة داخل المرمى".

وسينضم كين إلى تشكيلة منتخب إنجلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع لخوض مباراتين دوليتين، ضد مالطا ومقدونيا الشمالية، قبل أن يعود إلى ألمانيا.

على الرغم من كلّ إنجازاته الّتي حطمت الأرقام القياسية، لم يفز هاري كين بعد بأي لقب كبير خلال مسيرته، لكنه يبدو مصمماً على تغيير ذلك هذا الموسم.

وقال كين: "بالطبع، الفريق يستحق كل الامتنان، إنهم يوفرون لي الفرص، أنا أستمتع باللعب في هذا الفريق".