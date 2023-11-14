دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى لويس دياز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مع والده الذي تم إطلاق سراحه بعد أن كان مختطفًا من قِبل جيش التحرير الوطني (ELN) في كولومبيا.

وأظهرت لقطات مصورة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وهو يذرف الدموع ويعانق والده، في أول لقاء بينهما بعد واقعة الاختطاف.

في وقت سابق، تم اختطاف لويس مانويل دياز وزوجته سيلينيس مارولاندا، والدا اللاعب الناشط في صفوف فريق "الريدز'، من رجال مسلحين على دراجات نارية في محطة وقود في بارانكاس، مسقط رأس العائلة.

وتمّ إنقاذ والدة اللاعب، مارولاندا، لاحقًا، إلا أن زوجها قد تمّ إطلاق سراحه بعد مرور أيام على إنقاذها.

وكان دياز قد غاب عن إحدى مباريات ليفربول بسبب هذه الواقعة، قبل أن يعود لتشكيل الفريق ويحرز هدفًا في شباك نادي لوتون تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحينها حرص على توجيه رسالة تضامن مع والده، إذ خلال احتفاله بالهدف ظهر اللاعب وهو يرتدي قميص كُتِب عليه: "الحرية لأبي".