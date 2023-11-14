سيواجه صديقه ليونيل ميسي.. هذا ما فعله منتخب الأوروغواي مع لويس سواريز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعاد منتخب الأوروغواي اللاعب لويس سواريز إلى قائمته، التي ستخوض مباراتين دوليتين أمام الأرجنتين وبوليفيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وعاد المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا، لقائمة منتخب بلاده بقرار من المدرب مارسيلو بييلسا، بعد أن غاب عنها في المرحلة الماضية، ومنذ مونديال 2022 الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء قرار استدعاء سواريز بعد تألقه مع ناديه غريميو البرازيلي، إذ لعب 49 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 23 هدفاً وقدّم 16 تمريرة حاسمة.

ويستعد لويس سواريز، الذي يمتلك 68 هدفًا في 137 مباراة دولية، لمواجهة رفاق صديقه ليونيل ميسي في يوم 17 من الشهر الحالي، ثمّ بوليفيا في يوم 22.