دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن مغادرة اللاعب سالم الدوسري لمعسكر الفريق، بسبب معاناته من الإصابة، مما يمنعه من المشاركة في مباراتي باكستان والأردن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأصدر منتخب "الأخضر" بياناً، حمل الإعلان عن سماح المدير الفني روبرتو مانشيني للاعب بالمغادرة، بناءً على تقرير الجهاز الطبي الذي كشف عن حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وتقرر أن يخضع سالم الدوسري، الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2022، لمرحلة التعافي مع ناديه الهلال.

ويغيب اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً عن أول مواجهة لمنتخب بلاده في طريقه نحو المونديال، إذ يستقبل الفريق نظيره الباكستاني في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أرض ملعب نادي الفتح في الأحساء، قبل أن يتجه للأراضي الأردنية لملاقاة منتخب الأردن في يوم 21 من الشهر ذاته.

ويمتلك الدوسري 20 هدفاً و3 تمريرات حاسمة، بعد أن ظهر في 65 مباراة دولية.