فيكتور أوسيمين يوضّح سبب رفضه الانتقال لأحد الأندية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف فيكتور أوسيمين، لاعب نادي نابولي الإيطالي، عن رفضه لعرض من أحد الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، موضّحاً أن قراره هذا من أجل "صالح حياته المهنية".

في وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم النيجيري، البالغ من العمر 24 عاماً، كان ضمن دائرة اهتمام نادي الهلال السعودي، للظفر بخدماته.

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال أوسيمين عن العرض المقدم من نادٍ سعودي: "كلما قلت لهم لا، زادوا ذلك (المبالغ المالية)"، مُضيفاً: "كانت تلك الفترة حاسمة بالنسبة لي، لكنني وضعت كلّ شيء بين يدي الله...لقد تحدثتُ مع الأشخاص المسؤولين وتحدثت عن الأمر مع النادي".

وتابع بالقول: "لم يستسلموا أبداً حتى نهاية فترة الانتقالات الخاصة بهم، قلتُ قبل أن ألعب أول مباراة في الموسم الحالي، إنّني لا أريد حقاً العودة (لنادي نابولي)، معتقداً أن ذلك سيغير حياتي، لكن كان عليّ أن أتخذ القرار الذي يناسب مسيرتي".

ويُعتبر أوسيمين أحد أبرز المهاجمين في الوقت الحالي، وساهم في فوز نادي نابولي بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2023/2022، لأول مرة منذ 33 عاماً، مما أثار اهتمام الأندية في أوروبا وخارجها.