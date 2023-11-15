دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدر الدوري السعودي للمحترفين مشهد سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن نجحت أنديته في التعاقد مع أبرز لاعبي كرة القدم حول العالم، ومنهم نيمار دا سيلفا وكريم بنزيما ورياض محرز.

كما ارتبط اسم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بنادي اتحاد جدة في "الميركاتو" الفائت، ورغم استمراره مع فريق "الريدز" مازال هناك مزاعم بشأن إمكانية مجيئه للمملكة العربية السعودية في المستقبل.

وتحدّث رياضيون سعوديون لـ CNN بالعربية عن تصنيف دوري "روشن" بين الدوريات حول العالم، واحتمالية انضمام النجم المصري لفريق "النمور" في المرحلة المقبلة.

وقال فيصل أبو ثنين، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، لـ CNN بالعربية: "دوري روشن يعتبر حالياً أفضل دوري في أكبر قارة، آسيا، وبالتالي هناك هدف ليكون من ضمن أفضل الدوريات حول العالم وخلف الدوري الإنجليزي، وقد انطلقت الخطة لتحقيق ذلك، وهي في طريقها الصحيح".

وحول الصفقات المبرمة، قال أبو ثنين: "بكل تأكيد صفقات ناجحة ومدروسة، لاعبون كبار ومؤثرون في كرة القدم، هذه الصفقات ستضيف الكثير من المتعة والقوة والإثارة لجميع المسابقات، هذا هو الهدف الرئيسي منها، هناك خطط مقابل كلّ دولار واحد تم دفعه، وسيكون مردود ذلك على المدى البعيد بشكل أكبر".

وعن النادي السعودي الأفضل حتى الآن، قال: "نحن في بداية الموسم ولم تتضح ملامح الأفضل حتى الآن، ولكن هناك مؤشرات على تنافس شرس بين الأندية الأربعة (الهلال والاتحاد والنصر والأهلي)، لكن أرى نادي الهلال يتفوق على البقية بجودة خياراته الأجنبية والمحلية".

وعلّق لاعب فريق "الأزرق الهلالي" ومنتخب "الأخضر" السابق على احتمالية مجيء صلاح للمملكة، قائلاً: "دوري روشن قد نجح في جذب انتباه الجميع، وسيصبح الخيار الأول للكثير من النجوم العالميين، وبلا شك محمد صلاح أحدهم".

وكانت طريقة استقطاب السعودية لنجوم اللعبة الشعبية الأولى قد لاقت انتقادات من بعض الوسائل الإعلامية، إلى جانب عدد من الرياضيين.

وردّ الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر على هذه الانتقادات، إذ قال: "الذين انتقدوا سوق الانتقالات في السعودية كانوا يخشون أن تسحب الأندية السعودية البساط من تحت أقدام أنديتهم، وكذلك خشيتهم من ظهور دوري منافس قد يجلب العديد من العوائد المادية التي يحصلون عليها".

ويعتقد الجاسر أن ناديي الهلال والنصر تصدرا مشهد "الميركاتو" الماضي، من حيث تعزيز المراكز وجودة اللاعبين.

وعن محمد صلاح، قال عبد الكريم الجاسر: "منذ البداية كنتُ أعلم صعوبة رحيله عن ليفربول في مثل هذا التوقيت، فقد ترك إرثاً تاريخياً لايمكن العبث به، من خلال المغادرة في بداية الموسم".

فيما اعتبر الناقد الرياضي عيسى المسمار أن صفقة انضمام كريستيانو رونالدو لفريق "العالمي" تعد أفضل الصفقات، مُشيراً إلى أن النجم البرتغالي لعب دوراً بارزاً في سوق الانتقالات في السعودية، من حيث النواحي الفنية والتسويقية والجماهيرية.

وصنّف المسمار دوري "روشن" في المركز الثالث بين الدوريات حول العالم، خلف الدوري الإنجليزي ونظيره الإسباني.

وبيّن عيسى المسمار أنه من المتوقع انتقال صلاح للمسابقة، إلى جانب لاعبين آخرين، نظراً للنجاح الذي تمّ تحقيقه مع انطلاق المشروع الرياضي في المملكة.