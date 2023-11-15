(CNN) -- قالت محكمة إسبانية إن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس سيواجه المحاكمة، بتهمة الاعتداء الجنسي المزعوم في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت وكالة رويترز أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، مسجون في برشلونة، منذ اعتقاله في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد، ولكن إذا أدين ألفيس، فإنه يواجه ما لا يقل عن أربع سنوات وما يصل إلى 15 عامًا في السجن، بحسب رويترز.

وأكد مدافع نادي برشلونة الإسباني السابق أنه مارس الجنس بالتراضي مع متهمته، بحسب وكالة رويترز.

وبعد إعلان يوم الثلاثاء، تواصلت شبكة CNN مع محامي ألفيس الذي لم يرد بعد.

كما تواصلت CNN مع أونيفرسيداد ناسيونال المكسيكي، النادي الّذي كان ألفيس يلعب فيه وقت الاعتداء الجنسي المزعوم، للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

يعد داني ألفيس أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجًا في جيله، إذ فاز بألقاب محلية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

كما فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وفاز بكأس أمريكا الجنوبية مع منتخب البرازيل في عامي 2007 و2019.

بعمر 39 عامًا، أصبح ألفيس أكبر لاعب برازيلي يشارك في بطولة كأس العالم، أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في قطر 2022 عندما واجه فريقه منتخب الكاميرون.