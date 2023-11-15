رقم "استثنائي" يدخل كيليان مبابي تاريخ الدوري الفرنسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الفرنسي 2024/2023، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان البالغ من العمر 24 عامًا، قد ساهم بإحراز 4 أهداف بقميص النادي الباريسي في البطولة في الشهر الفائت، إذ سجّل 3 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

بعد مساهماته التهديفية، عزز مبابي من صدارته لسلم ترتيب هدّافي بطولة الدوري الفرنسي برصيد 13 هدفًا، وبفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

وتعد جائزة الأفضل في الشهر الماضي، المقدمة من الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا، هي العاشرة لكيليان مبابي، ليكون أكثر لاعب على مر التاريخ ينجح في الحصول عليها بهذا العدد.

وحرص باريس سان جيرمان على تهنئة مبابي بهذا الإنجاز، عبر تدوينة للفريق على منصة إكس (تويتر سابقاً).