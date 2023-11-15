دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد محمد النني، لاعب منتخب مصر، أن فريقه يطمح بالوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويقع منتخب "الفراعنة" في المجموعة الأولى ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو وجيبوتي وسيراليون.

ويستقبل منتخب مصر نظيره جيبوتي على أرض استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات.

وقال النني، الذي خاض 92 مواجهة دولية، في مؤتمر صحفي يسبق المباراة: "مباراة مهمة بالنسبة لنا، البداية يجب أن تكون قوية، هذا يمنحنا دفعة للأمام وثقة للاعبين، ولتعرف المنتخبات المنافسة في المجموعة بأن منتخب مصر مش جاي يهزر".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 31، قائلاً: "سوف نفعل كلّ مافي وسعنا لنصعد كأس العالم إن شاء الله، هذا حلم اللاعبين وكوادر المنتخب والجماهير المصرية، فإن شاء الله نقدر نحقق ذلك".

فيما أكد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على ضرورة دعم ومساندة الجماهير للفريق، مُشيراً إلى أهمية الفوز على جيبوتي في افتتاح المشوار.