دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، للمشاركة مع "الفراعنة" في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخه.

ويتواجد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في قائمة منتخب بلاده، لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في يومي 16 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن تصفيات المونديال المقبل المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكان صلاح قد شارك مع منتخب مصر في تصفيات آخر ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم، خلال أعوام 2014 و2018 و2022.

وأخفق محمد صلاح ورفاقه في التأهل لمونديال 2014 في البرازيل، إلا أنهم نجحوا في الوصول لنهائيات البطولة في روسيا 2018، قبل أن يتكرر إخفاقهم ببلوغ نهائيات مونديال قطر 2022.

وظهر صلاح في 20 مباراة بقميص "الفراعنة" في تصفيات كأس العالم، سجّل خلالها 11 هدفاً وقدّم 9 تمريرات حاسمة.

ويمتلك محمد صلاح 51 هدفاً، بفارق 17 هدفاً عن الهدّاف التاريخي لمنتخب مصر، حسام حسن.