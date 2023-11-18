دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المهاجم إيرلينغ هالاند عبر تغريدة في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) عن غيابه عن مباراة منتخب النرويج مع نظيره إسكتلندا، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، بداعي الإصابة.

وغرّد اللاعب النرويجي البالغ من العمر 23 عامًا: "لسوء الحظ، سأغيب عن مباراة الغد ضدّ إسكتلندا"، مُضيفًا: "أتمنى للأولاد (زملائه) كل التوفيق، الآن العلاج ومحاولة العودة في أقرب وقت ممكن".

كان هالاند تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب جزر فارو، الخميس الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وأثارت إصابة إيرلينغ هالاند قلق جماهير ناديه مانشستر سيتي، الذي تنتظره مواجهة منافسه ليفربول، السبت القادم، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقد تحرم الإصابة هالاند، هدّاف البريميرليغ هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، من المشاركة في مباراة "السيتيسينز" و "الريدز"، اللذين يتنافسان على احتلال صدارة ترتيب المسابقة.