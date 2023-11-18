راموس يوضّح سبب رفضه التوقيع على قميص ريال مدريد لأحد المشجعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق سيرخيو راموس، لاعب نادي إشبيلية، على لقطات مصورة تظهر رفضه التوقيع على قميص ناديه السابق ريال مدريد، والتي أثارت جدلاً بين جماهير فريق "الميرنغي".

وبيّنت لقطات مصورة المدافع الإسباني وهو يجلس في سيارته ويستجيب لطلب المشجعين بالتوقيع على قمصان ناديي إشبيلية وباريس سان جيرمان، إلا أنه رفض التوقيع على قميص نادي ريال مدريد.

ورداً على هذه اللقطات، كتب راموس عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "قبل تلك اللحظة وقعت بالفعل على حوالي 6 قمصان لنادي ريال مدريد، ومن ثم هناك أشخاص يبعونها في المزاد العلني أو عبر الإنترنت".

ويعتبر سيرخيو راموس أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ فريق "الميرنغي"، إذ أمضى معه قرابة 16 عاماً، لعب خلالها 671 مباراة، وسجّل 101 هدفاً وقدم 40 تمريرة حاسمة.

وحقق المدافع البالغ من العمر 37 عاماً ألقاب عدّة مع نادي ريال مدريد، أبرزها: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.