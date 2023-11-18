دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إن قرار استبعاد الثلاثي، حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد، عن صفوف منتخب "الفراعنة" يعود للمدير الفني روي فيتوريا فقط.

وأشار عامر حسين إلى أن هناك إمكانية لدعوتهم مجدداً إلى الفريق في المستقبل، موضّحاً أن المدرب البرتغالي لا يحبذ الدخول في خلاف مع اللاعبين بل يعاقب طبقاً للواقعة فقط.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن عن استبعاد فيتوريا للثلاثي من معسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لمواجهة منتخب سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نتيجة "عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل الفريق".

وتحدّث عامر حسين لقناة "OnTime Sports" المصرية، قائلاً: "هذا يحدث في أي فريق، الرجل ( فيتوريا) شايف أنهم كانوا كسلانين شوية، لذا اتخذ قراره الذي يراه مناسباً...في عدم التزام بتعليماته، المدرب لا يتجاهل أي نوع من أنواع عدم الالتزام"، حسب قوله.

وأضاف: "المدرب ليس من النوع الذي يحب ويكره ويضع لاعباً معيناً في دماغه، اللاعبون كأخواته، مجرد واقعة معينة بحاسب عليها وخلاص، هو من يقرر إمكانية استدعائهم (مرة أخرى)، قراره طبقاً للواقعة فقط"، حسب تعبيره.

وحول مزاعم رفض اللاعب محمد صلاح الحديث مع المدرب بشأن هذه الواقعة لكون القرار انضباطي، قال: "أكيد في منتخب مصر لا يوجد أحد يوافق على عدم الالتزام، لو وافقت على عدم الالتزام لمرة واحدة سيؤثر سلباً، الالتزام أهم من الناحية الفنية، وهكذا ينجح المدربون"، على حد قوله.

وكان مدير الكرة في النادي الأهلي، خالد بيبو، قد قال إن استبعاد أو ضم لاعبين للمنتخب "شأن يخص الجهاز الفني فقط"، مؤكداً عدم التدخل في قراراته بعد استبعاد اثنين من لاعبي الفريق، إمام عاشور وحسين الشحات، فيما يلعب طارق حامد مع نادي ضمك السعودي.