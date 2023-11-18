لاعب يلكم منافسه.. واقعة مثيرة للجدل خلال مباراة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين ناديي الشارقة واتحاد كلباء، على أرض ملعب الأخير، مساء السبت، ضمن منافسات "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي" في الإمارات، واقعة مثيرة للجدل.

عند الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، نشب شجار بين لاعب نادي الشارقة، ماركوس ميلوني، ونظيره في نادي اتحاد كلباء، دانييل بيسا.

وأظهرت لقطات مصورة محاولة ماركوس ميلوني إعاقة دانييل بيسا، ليغضب الأخير ويحاول ضربه، قبل أن يقوم لاعب الشارقة بتوجيه لكمة على وجهه ويسقطه أرضًا.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه اللاعب ماركوس ميلوني، البالغ من العمر 23 عامًا ، على أثر هذه الواقعة.

وكان نادي اتحاد كلباء قد تغلّب على نادي الشارقة بهدفين لواحد، في إياب الدور ربع النهائي من "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي"، ليصل للدور التالي فيما ودّع منافسه المسابقة.