دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي ريال مدريد الإسباني طبيعة إصابة لاعبه فينيسيوس جونيور، التي تعرض لها خلال مباراة منتخب البرازيل ونظيره كولومبيا، الجمعة الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأصدر فريق "الميرنغي" بياناً، قال فيه: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فينيسيوس جونيور، من قِبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة في أحد أوتار الركبة في ساقه اليسرى"، مُضيفًا: "سيتم متابعة تطور حالته".

ولم يوضّح النادي الإسباني مدة غياب اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًاـ عن الملاعب، إلا أن موقع "يورو سبورت" ذكر أنه من المتوقع غيابه قرابة شهرين.

ولا يعد فينيسيوس اللاعب الوحيد الذي يشكو من الإصابة في ريال مدريد، إذ انضم إلى قائمة من المصابين، تضمّ تيبو كورتوا وكيبا أريزابالاغا وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني وإيدير ميليتاو​.

وكان فينيسيوس جونيور شارك في 13 مباراة مع فريق "الميرنغي" بمختلف مسابقات الموسم الجاري، سجّل خلالها 6 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.