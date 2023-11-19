منتخب فرنسا يحقق أكبر فوز على مر تاريخه.. كم بلغت النتيجة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق منتخب فرنسا فوزا بنتيجة عريضة على منتخب جبل طارق بـ14 هدفا دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، مساء السبت، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وتناوب على تسجيل أهداف منتخب "الديوك" كل من كيليان مبابي (هاتريك) وكينغسيلي كومان (ثنائية) وأوليفيه جيرو (ثنائية) وأدريان رابيو وعثمان ديمبيلي وماركوس تورام ويوسف فوفانا وجوناثان كلاوس ووارن زائير إيمري، وبخطأ من مدافع المنافس.

ويعد هذا الفوز هو الأكبر لمنتخب فرنسا على مر تاريخه، وواحد من أكبر النتائج في التصفيات المؤهلة لنهائيات "اليورو".

فيما وصل كيليان مبابي، مهاجم منتخب "الديوك"، للهدف رقم 300 منذ انطلاق مسيرته في لعبة كرة القدم، بعد إحرازه هاتريك في مرمى منتخب جبل طارق.

ويشار إلى أن منتخب فرنسا قد ضمن تأهله لكأس أمم أوروبا المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل، بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة.