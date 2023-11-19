دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغردون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع تغريدة لجيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة السابق، عقب فوز الفريق الكتالوني على منافسه ريال مدريد بخماسية نظيفة، في الدوري الإسباني للسيدات.

وغرّد بيكيه برمز تعبيري يشير إلى الرقم 5، وقد اعتبرها متابعون بأنها إشارة واضحة لاحتفاليته الشهيرة عندما كان يسجل نادي برشلونة هدفًا خامسًا في شباك غريمه ريال مدريد، خلال مباريات سابقة بين الفريقين.

ويعتبر بيكيه الذي اعتزل لعبة كرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عن عمر يناهز 35 عامًا، من أكثر اللاعبين الذين شاركوا في الكلاسيكو الإسباني للرجال.

ويعد فوز نادي برشلونة للسيدات على ريال مدريد هو الأول من نوعه هذا الموسم، والتاسع للفريق الكتالوني في المسابقة، ليعزز من صدارته لجدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق الميرنغي عند النقطة 21 في المركز الثاني.