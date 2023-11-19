دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمود حسن (تريزيجيه) هدفين، قاد من خلالهما منتخب مصر للفوز على منتخب سيراليون، في مواجهة أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز تريزيجيه ثنائيته في الدقيقتين 18 و62 من زمن المباراة، بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء.

وكان تريزيجيه قد أحرز هدفًا واحدًا، خلال فوز منتخب الفراعنة على منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة، الخميس الماضي، في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأشاد مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) بمستوى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، الذي وصل للمساهمة التهديفية رقم 21 مع منتخب بلاده، إذ سجّل 14 هدفاً وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

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