دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّم منتخب السنغال لاعبه ساديو ماني بمناسبة وصوله للمباراة الدولية رقم 100، قبل انطلاق صافرة بداية مواجهة الفريق لمنتخب جنوب السودان، على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن منافسات الجولة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأهدى منتخب السنغال ماني قميصاً يحمل الرقم 100، وسط تصفيق اللاعبين والجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً قد ساهم في إحراز 3 أهداف، ليقود "أسود التيرانغا" إلى هزيمة منتخب جنوب السودان برباعية نظيفة، إذ سجّل هدفين وصنع واحداً.

خلال 100 مباراة دولية، أحرز مهاجم نادي النصر السعودي 39 هدفاً وقدّم 22 تمريرة حاسمة، وساعد في فوز منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا 2021، والوصول لنهائيات المونديال في عامي 2018 و2022.