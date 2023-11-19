دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، أن كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، ساهم في تطور الدوري السعودي للمحترفين، وزيادة شعبية المسابقة حول العالم.

وكان فريق "العالمي" قد تعاقد مع النجم البرتغالي في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل قرابة 6 أشهر من تكليف جيرارد بالمهام الفنية لنادي الاتفاق.

وقال المدرب الإنجليزي في حوار مع حساب دوري "روشن" على منصة إكس (تويتر سابقًا): "أعتقد عند وصول كريستيانو، الأفضل في التاريخ، كما يطلقون عليه، إلى هنا في يناير، بالطبع، صفقة ضخمة، مازال لديه الكثير من العطاء في كرة القدم، لذلك من مسافة بعيدة لستة أشهر، كنت أشاهد نتائج رونالدو في مباريات الدوري، وأشاهد بعض المباريات الأخرى وبعض الملخصات أيضًا".

وأضاف جيرارد: "وأظن منذ تلك اللحظة، بدأت شعبية الدوري حول العالم تزداد، ومصدر حديث للكل، وبعد انتقال كريستيانو أصبح هناك الكثير من الأسماء الكبيرة والمواهب التي تملك قدرات ومهارات عالية قد انضمت للدوري".

وتابع: "وتصادف التوقيت، مع وجودي خارج اللعبة، والبحث عن فرصتي القادمة، لذلك كنتُ منبهرًا عند مشاهدة الدوري من بعيد، عندما أتى مدير أعمالي بعدة عروض للتدريب، في أندية الخليج ذلك الوقت، كنتُ متحمسًا لاستكشافهم، وعرض الاتفاق الذي قدم لي، كان الأكثر إثارة بالنسبة لي، وأظن أنني وقعتُ لنادي لديه إدارة تملك الكثير من الشغف، متفهمين أن البناء يحتاج لوقت، هذا السبب الذي جعلني أهتم وأفكر بالعرض".

وأشار جيرارد إلى أنه رغب بتوقيع نادي الاتفاق مع جوردان هندرسون وجيورجينهو فاينالدوم في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، نظرًا لجودتهما القيادية والاحترافية، وخاصة عندما كانا يلعبان معاً في نادي ليفربول الإنجليزي.