دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر، الاثنين، تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني، في ظل سوء الأوضاع الأمنية في غزة.

وأوضحت اللجنة المنظمة لأكبر بطولات القارة الصفراء، أن دعم الشعب الفلسطيني يأتي بعد "أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة، وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة".

وتقام نهائيات كأس آسيا في العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثالثة على مر التاريخ، بداية من 12 يناير/ كانون الثاني إلى 10 فبراير/ شباط من العام المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وكشفت اللجنة المنظمة عن طرح الدفعة الثانية من التذاكر للبيع، فيما طُرحت الدفعة الأولى في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد تم بيعها بشكل كامل والبالغ عددها أكثر من 150 ألف تذكرة، منها 81,209 نفدت خلال 24 ساعة من طرح التذاكر.

وكانت دول السعودية وقطر والهند الأكثر شراءً لتذاكر البطولة حول العالم.