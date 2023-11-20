"ضربة موجعة" لبرشلونة.. الكشف عن طبيعة إصابة غافي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، عن إصابة اللاعب غافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى وإصابته في الغضروف المفصلي الخارجي، بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

وكشف الفريق الكتالوني أن متوسط الميدان البالغ من العمر 19 عامًا، سيجري عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

ولم يوضّح نادي برشلونة مدة غياب غافي، لكنّ موقع "يورو سبورت" ذكر أن من المتوقع أن يغيب اللاعب عن المستطيل الأخضر لأشهر من الزمن.

وكان غافي قد شكى من آلام في ركبته خلال مباراة منتخب إسبانيا ونظيره جورجيا، الأحد الماضي، قبل أن يغادر أرض الملعب عند الدقيقة 26 وهو يذرف الدموع.

وأعرب المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، عن حزنه بعد تعرض غافي للإصابة، إذ قال بعد المباراة: "إنها لحظة صعبة للغاية بالنسبة لغافي وبرشلونة والمنتخب الوطني، وبالنسبة لي".

وتابع بالقول: "يبدو كما لو أننا خسرنا المباراة، هذا هو الجزء القبيح من كرة القدم، أنا آسف جداً، هذا هو النصر الأكثر مرارة الذي شهدته في حياتي".

فيما كان زميل غافي، فيران توريس، قد حرص على دعمه بعد إصابته، إذ حمل قميص اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، عند الاحتفال بهدفه في مرمى منتخب جورجيا.