دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف رد فعل اللاعب محمد عبد المنعم عند اقتحام المشجعين أرض الملعب للقاء زميله محمد صلاح الأنظار، خلال مواجهة منتخب مصر ونظيره سيراليون، التي أقيمت في ليبيريا، الأحد، وضمن منافسات الجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص اللاعب محمد عبد المنعم على التدخل على الفور لحماية نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي، عند اقتحام بعض الجماهير المستطيل الأخضر، إذ منعهم من الوصول إليه.

وشارك محمد عبد المنعم (24 عاماً) وصلاح في المباراة حتى نهايتها، بفوز منتخب مصر بهدفين دون رد، أحدهما من صناعة مهاجم فريق "الريدز".

وسبق لمحمد صلاح (31 عاماً) تسجيل 4 أهداف (سوبر هاتريك) خلال فوز "الفراعنة" على منتخب جيبوتي بسداسية بيضاء، الخميس الماضي، في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.

ويحتل منتخب مصر صدارة سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.