مشجعون يقتحمون أرض الملعب للقاء محمد صلاح خلال مباراة مصر وسيراليون

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نشر الأحد ، 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقتحم مشجعون أرض ملعب مباراة منتخب مصر ونظيره سيراليون، التي أقيمت في ليبيريا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 للقاء اللاعب محمد صلاح.

وأظهرت لقطات مصورة دخول عدد من الجماهير المستطيل الأخضر للقاء نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويقومون بإخراجهم.

وكان صلاح صنع هدفا واحدا لزميله محمود حسن "تريزيجيه"، ليساعد في فوز منتخب مصر على منافسه سيراليون بهدفين دون مقابل، وتصدر سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

وسبق لمحمد صلاح (31 عاما) تسجيل 4 أهداف (سوبر هاتريك) خلال فوز "الفراعنة" على منتخب جيبوتي بسداسية بيضاء، الخميس الماضي، في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.