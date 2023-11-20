دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتحصل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، على الجائزة، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، بعد مساهمته في تحقيق فريق "الريدز" للنتائج الإيجابية في الشهر الفائت.

كان صلاح سجّل 5 أهداف خلال 3 مباريات في المسابقة في الشهر الماضي، لينال هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

وهنأ نادي ليفربول مهاجم "الفراعنة" بعد فوزه بهذه الجائزة، عبر تغريدة على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

والجائزة هي الثالثة لمحمد صلاح عن أكتوبر/ تشرين الأول، إذ سبق أن فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة البريميرليغ، وأفضل لاعب في نادي ليفربول عن الشهر الماضي.